AEW: Il protocollo medico cambia gli scenari di Battle Of The Belts, modifiche alla card in arrivo (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’8 gennaio la AEW terrà lo speciale Battle Of The Belts, show di un’ora in omaggio al classico WCW Clash Of The Champions che andava in onda su TBS. Per l’occasione la federazione di Tony Khan aveva annunciato due match titolati: Britt Baker vs Riho con in palio l’AEW Women’s Title e Cody Rhodes vs Sammy Guevara rematch valido per il TNT Title. La card, tuttavia, subirà dei cambiamenti a causa delle direttive del protocollo medico interno al federazione, cambiamenti che saranno annunciati nella puntata di Rampage di questa notte. Probabili positività al Covid Domani notte andrà in onda su TNT lo speciale Battle Of The Belts che sarà ospitato dallo Bojangles Coliseum di Charlotte, North Carolina. La card ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’8 gennaio la AEW terrà lo specialeOf The, show di un’ora in omaggio al classico WCW Clash Of The Champions che andava in onda su TBS. Per l’occasione la federazione di Tony Khan aveva annunciato due match titolati: Britt Baker vs Riho con in palio l’AEW Women’s Title e Cody Rhodes vs Sammy Guevara rematch valido per il TNT Title. La, tuttavia, subirà deimenti a causa delle direttive delinterno al federazione,menti che saranno annunciati nella puntata di Rampage di questa notte. Probabili positività al Covid Domani notte andrà in onda su TNT lo specialeOf Theche sarà ospitato dallo Bojangles Coliseum di Charlotte, North Carolina. La...

