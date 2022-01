Un mostro di drone | in Italia già operativo il primo servizio on-demand per un quadricottero da 100q di capacità

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Più di mille voli effettuati dalin grado di trasportare oggetti pesanti fino al quintale. FlyingBasket, azienda leader nel trasporto via. I fratelli Moroder alle prese con ilcapace di trasportare merce pesante – Computermagazine.itNata dall’unione dei due fratelli Moritz e Matthias Moroder nel 2015, FlyingBasket si classifica come una delle prime aziende che trasportano merce e materiali con l’utilizzo del. L’intuizione nasce proprio quando i due fratelli, durante un’escursione nelle Dolomiti, vedono un elicottero trasportare dei rifornimenti a un rifugio. E’ lì che nasce l’idea di utilizzare unal posto dell’elicottero per le consegne ai rifugi più veloci e con emissioni di CO2 pari a zero. Si tratta di droni che si sono evoluti nel corso del tempo, grazie anche alla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : mostro drone

Computer Magazine

Insomma un vero e propriocapace di far impallidire persino il Cybertruck, seppur quest'...davvero oltre immaginando un sistema LIDAR di scansione dell'aria circostante montato su unche, ...Vogliamo e dobbiamo pensare in grande, guardando oltre la pandemia, e possiamo farlo grazie al potere della fotografia e dell'immaginazione che viaggia con ilutilizzato ancora da Mauro Pagliai ...L'Expo di Dubai come non l'avete mai visto. Il fotografo lituano Andrius Repsys ha mostrato dall'alto una selezione di padiglioni, scattando alcune rare fotografie dell'Esposizione Universale di Dubai ...I fuochi d’artificio – riferisce The Guardian – potrebbero essere soppiantati dall’uso dei droni, già visti in eventi quali la cerimonia di apertura delle Olimpiade estive di Tokyo 2020, e con spettac ...