Tenuità del fatto per l'occupazione abusiva dettata dal bisogno di dare un tetto ai figli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, lo stato di necessità esclude la punibilità per Tenuità del fatto in presenza della necessità di garantire un tetto ai propri figli minori. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, lo stato di necessità esclude la punibilità perdelin presenza della necessità di garantire unai propriminori.

Ultime Notizie dalla rete : Tenuità del Esercizio abusivo della professione se l'avvocato è sospeso Infine si lamenta il disconoscimento dell'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 132 bis c.p considerato che l'avvocato ha solo partecipato a un'attività ...

Animali esotici illegalmente in casa: cosa si rischia? Il secondo motivo di ricorso riguarda la nullità della sentenza impugnata per non essere stata dichiarata la non punibilità del fatto stante la sua particolare tenuità, questione sulla quale il ...

