Suor Cristina: ecco cosa fa oggi e com’è diventata (Di giovedì 6 gennaio 2022) Suor Cristina. ecco cosa fa oggi e com’è diventata dopo il grande successo ottenuto con la partecipazione a The Voice. Vi ricordate di Suor Cristina? cosa fa dopo The VoiceIn molti ricorderanno Suor Cristina, al secolo Cristina Scuccia, nota a tutti per far lasciato senza fiato il pubblico, con le sue performance canore a The Voice. La sua interpretazione nel 2014, agli albori del programma, fece commuovere J-Ax, che la portò alla fine al trionfo nella sua squadra. Un’accoppiata apparentemente piuttosto strana una Suora e un rapper tutto tatuato, ma che alla fine ha dimostrato come il talento e i valori vadano al di là del proprio ... Leggi su formatonews (Di giovedì 6 gennaio 2022)fadopo il grande successo ottenuto con la partecipazione a The Voice. Vi ricordate difa dopo The VoiceIn molti ricorderanno, al secoloScuccia, nota a tutti per far lasciato senza fiato il pubblico, con le sue performance canore a The Voice. La sua interpretazione nel 2014, agli albori del programma, fece commuovere J-Ax, che la portò alla fine al trionfo nella sua squadra. Un’accoppiata apparentemente piuttosto strana unaa e un rapper tutto tatuato, ma che alla fine ha dimostrato come il talento e i valori vadano al di là del proprio ...

Advertising

NDroghe : @PorellaOfficial @annak65649009 Me sa che è un #fake... - PasqualeMarro : #SuorCristina: “Ho dovuto abbandonare… Non è stato facile…” - zazoomblog : Suor Cristina cambia vita e sorprende tutti. “Ho trovato l’amore ho dovuto abbandonare” - #Cristina #cambia… - GraziaChirico1 : RiccardoF non smentirti MAI ! ?????? NON fai al caso mio. NON sei uomo per me. NON ti voglio. Prova con l'EX SUOR CR… - ontoxy : Troppo articolo! -