“Sei la peggiore delusione”: Manila Nazzaro distrutta, shock dopo il confessionale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Manila Nazzaro finisce sotto accusa dopo le ultime dichiarazioni scottanti in confessionale: ecco tutti i dettagli della vicenda. Manila Nazzaro (screenshot YouTube)dopo le ultime diatribe fa Katia Ricciarelli e Lulù Selassié e la divisione in due gruppi netti e separati all’interno della casa, la situazione sembrerebbe essere addirittura peggiorata. Nell’insofferenza generale tutti hanno detto la propria riguardo la discussione, schierandosi da una parte o dall’altra.Manila, grande amica di Katia, ha deciso di difenderla durante un confessionale, scatenando la furia del popolo del web. La soprano, infatti, aveva pronunciato alcune frasi ritenute “razziste” nei confronti della coinquilina Lulù. In particolare, l’espressione “Scimmia, ... Leggi su specialmag (Di giovedì 6 gennaio 2022)finisce sotto accusale ultime dichiarazioni scottanti in: ecco tutti i dettagli della vicenda.(screenshot YouTube)le ultime diatribe fa Katia Ricciarelli e Lulù Selassié e la divisione in due gruppi netti e separati all’interno della casa, la situazione sembrerebbe essere addirittura peggiorata. Nell’insofferenza generale tutti hanno detto la propria riguardo la discussione, schierandosi da una parte o dall’altra., grande amica di Katia, ha deciso di difenderla durante un, scatenando la furia del popolo del web. La soprano, infatti, aveva pronunciato alcune frasi ritenute “razziste” nei confronti della coinquilina Lulù. In particolare, l’espressione “Scimmia, ...

