Ultime Notizie dalla rete : Scontro nel Scontro nel Governo ma alla fine niente super green pass nei negozi Dietro all'approvazione all'unanimità della nuova stretta in Consiglio dei Ministri in realtà si è consumato un duro scontro tra le forze politiche che costituiscono la maggioranza

Bologna - Inter non si gioca: Inzaghi dirige l'allenamento al Dall'Ara ...allo stadio Dall'Ara e hanno svolto un allenamento con intensa partitella finale (duro scontro tra ... L'ex Milan potrà scendere in campo contro i ragazzi di Sarri soltanto nel caso in cui il giudice ...

Scontro tra auto e uno scooter sul viale: due 17enni sbalzati di sella LeccePrima Scontro frontale tra auto: un morto e due feriti Ad avere la peggio è stato il guidatore della Ford Fiesta, che nel tremendo impatto frontale ha perso la vita mentre per la compagna è stato necessario il trasporto in elisoccorso per le gravi ferite ...

Scontro frontale tra pullman e auto sulla statale 87, feriti i due conducenti Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio, sul posto forze dell'ordine, personale Anas e 118, assieme ai Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso intervenuto con due veicoli di soccorso, tra ...

