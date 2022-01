Ravanusa | “esplosione dovuta a perdita gas e accumulo sotterraneo”

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Per l’avvenuta a“si ipotizza unadi gas dalla rete di distribuzione del metano che ha creato unspostandosi nelle abitazioni limitrofe”. Lo rivela all’Adnkronos il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio che coordina l’inchiesta per omicidio plurimo colposo e disastro colposo per la morte di 9 persone. “Dopo due giorni di operazioni peritali, i consulenti tecnici del pm, unitamente a quelli di Italgas Reti, sotto la supervisione del Procuratore Aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e con la partecipazione del collegio difensivo, hanno individuato, tramite delicati scavi meccanici, un punto esatto di rottura della rete di metano posta al di sotto del manto stradale di via Trilussa in prossimità della abitazione del professori Pietro Carmina”, ha ...

La Procura dopo le prime operazioni peritali sul luogo della tragedia costata la vita a 9 persone Per l'avvenuta a"si ipotizza una perdita di gas dalla rete di distribuzione del metano che ha creato un accumulo sotterraneo spostandosi nelle abitazioni limitrofe". Lo rivela all'...La scoperta nel secondo giorno di scavi, in via Trilussa, a, dove un'provocata da una fuga di gas, l'11 dicembre, ha provocato il crollo di alcune palazzine e la devastazione di ...E' quanto comunica all'Adnkronos il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio che coordina l'inchiesta per omicidio plurimo colposo e disastro colposo per la morte di nove persone dopo