Quando scattano le nuove misure | le date da segnare sul calendario

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Nell’ultimo mese sono entrate in vigorenormative per cercare di frenare l’impennata di contagi registrata in tutta Italia

Il " calendario" Covid che va strutturandosi richiede un tentativo di porre ordine tra le tante date approvate con relative regole, eccovi di seguito il "sunto" di tutti i provvedimenti (e da...Ecco il calendario dei nuovi obblighi checon i decreti entrati in vigore nell'ultimo mese per cercare di frenare la risalita della curva epidemiologica da Covid ...Immagini auguri Befana, buona Epifania 2022, le foto d'auguri più belle del web: c'è chi teme di non rientrare nei jeans il prossimo 7 gennaio ...Stretta di Draghi in base all’età: arriva il siero obbligatorio per tutti gli ultra cinquantenni. La Lega blocca provvedimenti più severi: per negozi, banche e servizi basta il tampone ...