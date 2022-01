Positivo Covid-19 va in giro in auto, denunciato a Napoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Giulio Cesare, a Napoli, un’autovettura con a bordo tre persone. Dagli accertamenti effettuati è emerso che uno dei tre doveva trovarsi in isolamento domiciliare in quanto Positivo al Covid-19 dal 30 dicembre 2021. Pertanto l’uomo, un 40enne napoletano, è stato denunciato per violazione della quarantena obbligatoria per positività al Covid-19. Inoltre, gli operatori hanno invitato il quarantenne a raggiungere quanto prima la propria abitazione al fine di ripristinare il periodo di isolamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Giulio Cesare, a, un’vettura con a bordo tre persone. Dagli accertamenti effettuati è emerso che uno dei tre doveva trovarsi in isolamento domiciliare in quantoal-19 dal 30 dicembre 2021. Pertanto l’uomo, un 40enne napoletano, è statoper violazione della quarantena obbligatoria per positività al-19. Inoltre, gli operatori hanno invitato il quarantenne a raggiungere quanto prima la propria abitazione al fine di ripristinare il periodo di isolamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Covid Guardiola positivo al Covid insieme al suo assistente ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Guardiola positivo al Covid insieme al suo assistente. Il tecnico non sarà in panchina contro lo Swindon L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola è risultato positivo al coronavirus, insieme al suo ...

Covid: bonus animali domestici 2021 e come gestire cani e gatti se positivi ...di limitare in modo efficace il contatto dell'animale positivo con altri animali e persone. Gli animali che dovessero morire in abitazioni in cui vivono persone con sospetta o confermata COVID - 19 ...

Covid, quarantene e contatti ad alto rischio: ecco domande e risposte su cosa fare Il Sole 24 ORE Covid Italia, “+153% contagi in una settimana” Oltre 810mila nuovi contagi Covid, con un +153% in una settimana. E' quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe che rileva, nella settimana 29 dicembre-4 gennaio, un’esplosione dei nuovi ca ...

Tutte le misure decise dal governo su obbligo vaccinale, super green pass e non solo Dopo tre ore di discussione il Consiglio dei ministri del 5 gennaio ha approvato all’unanimità le nuove misure per fronteggiare la quarta ondata di Covid. Il nuovo decreto ... In presenza di due o più ...

