Perché la sentenza sui Colston Four è destinata a passare alla storia

LONDRA - La sentenza del Tribunale di Bristol, che ha assolto i quattro ragazzi che avevano imbrattato e gettato la statua del mercante di schiavi Edward Colston nel fiume Avon, è destinata a fare la storia. L'atto di insubordinazione da parte di alcuni attivisti di Black Lives Matter il 7 giugno 2020, sull'onda dell'omicidio di George Floyd a Minneapolis, era stato uno dei simboli dell'affermazione della cancel culture in Gran Bretagna. La rimozione forzata della statua aveva diviso l'opinione pubblica, tanto che la ministra dell'Interno Priti Patel aveva chiesto delle condanne esemplari per i "Colston Four", i quattro ragazzi che si erano rifiutati di pagare un'ammenda e avevano accettato di buon grado di andare in tribunale. Fin dall'inizio, gli attivisti di Black Lives Matter non ...

