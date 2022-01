Pallavolo: a Mattarella premio 'miglior giocatore' finale femminile (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Al presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato consegnato in una saletta del Palazzetto dello sport di Roma il premio per l'Mvp, il miglior giocatore della finale di Coppa Italia femminile che si sta disputando tra Conegliano e Novara. Il capo dello Stato ha ricevuto il premio in quella che dovrebbe essere la sua ultima uscita pubblica. A Mattarella sono stati consegnati anche un pallone con le firme delle giocatrici, le maglie delle due squadre in campo e una miniatura della Coppa alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, del numero uno della Fipav Giuseppe Manfredi e del presidente della Lega volley femminile Mauro Fabris. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Al presidente della Repubblica Sergioè stato consegnato in una saletta del Palazzetto dello sport di Roma ilper l'Mvp, ildelladi Coppa Italiache si sta disputando tra Conegliano e Novara. Il capo dello Stato ha ricevuto ilin quella che dovrebbe essere la sua ultima uscita pubblica. Asono stati consegnati anche un pallone con le firme delle giocatrici, le maglie delle due squadre in campo e una miniatura della Coppa alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, del numero uno della Fipav Giuseppe Manfredi e del presidente della Lega volleyMauro Fabris.

