Omicron, i presidi scrivono a Draghi: «Dad fino al 31 gennaio, numeri mai visti, impossibile non tenerne conto» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo quanto riporta Repubblica, i presidi si schierano contro il ritorno a scuola in presenza il 10 gennaio. Oltre 600 presidi di tutta Italia (il quotidiano scrive che il numero è destinato ad aumentare) chiedono la didattica a distanza almeno fino al 31 gennaio a causa del dilagare della variante Omicron. Un “appello urgente per la ripresa delle lezioni a distanza per due settimane” diretto al presidente del consiglio Mario Draghi, al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e ai presidenti di Regioni e Province. I presidi scrivono: “Da due anni lavoriamo incessantemente per garantire un servizio scolastico gravemente provato dalla pandemia, ma a pochi giorni dall’inizio delle lezioni dopo la pausa natalizia, durante la quale non ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo quanto riporta Repubblica, isi schierano contro il ritorno a scuola in presenza il 10. Oltre 600di tutta Italia (il quotidiano scrive che il numero è destinato ad aumentare) chiedono la didattica a distanza almenoal 31a causa del dilagare della variante. Un “appello urgente per la ripresa delle lezioni a distanza per due settimane” diretto al presidente del consiglio Mario, al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e ai presidenti di Regioni e Province. I: “Da due anni lavoriamo incessantemente per garantire un servizio scolastico gravemente provato dalla pandemia, ma a pochi giorni dall’inizio delle lezioni dopo la pausa natalizia, durante la quale non ...

