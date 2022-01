Nicolas Cage sul dramma di Alec Baldwin: "Gli attori devono saper usare le armi" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nicolas Cage è intervenuto sull'incidente drammatico che ha coinvolto Alec Baldwin sul set di Rust e ha espresso le sue opinioni in merito. Nel corso di The Hollywood Reporter's Actors Roundtable, Nicolas Cage è intervenuto sull'incidente drammatico che ha coinvolto Alec Baldwin sul set di Rust e ha fornito la sua opinione in merito. In merito alla presenza di vere armi sui set cinematografici, Nicolas Cage ha espresso la convinzione secondo cui gli attori dovrebbero sapere utilizzare armi da fuoco sui set. A proposito del drammatico incidente che ha coinvolto Alec ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 gennaio 2022)è intervenuto sull'incidentetico che ha coinvoltosul set di Rust e ha espresso le sue opinioni in merito. Nel corso di The Hollywood Reporter's Actors Roundtable,è intervenuto sull'incidentetico che ha coinvoltosul set di Rust e ha fornito la sua opinione in merito. In merito alla presenza di veresui set cinematografici,ha espresso la convinzione secondo cui glidovrebberoe utilizzareda fuoco sui set. A proposito deltico incidente che ha coinvolto...

