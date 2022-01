Naspi, dal 1 gennaio 2022 riduzione dell’assegno per recuperare il 3% non tagliato nel 2021 (Di giovedì 6 gennaio 2022) A gennaio forte riduzione dell'assegno di disoccupazione: verrà applicata la decalage dei mesi precedenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 gennaio 2022) Afortedell'assegno di disoccupazione: verrà applicata la decalage dei mesi precedenti. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Naspi, dal 1 gennaio 2022 riduzione dell’assegno per recuperare il 3% non tagliato nel 2021 - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Naspi, Ecco come cambia la disoccupazione indennizzata dal 2022 - Pensioni O… - Arca_75 : @INPS_it Non capisco perché se la disoccupazione è iniziata il 2 novembre e la richiesta di naspi è sta effettuata… - AlfonsoAlfonsi2 : Tanti auguri al Governo di banditi !!! Nonostante tutto i disoccupati continuano ad essere esonerati dal decreto;… - PensioniOggi : Naspi, Ecco come cambia la disoccupazione indennizzata dal 2022 -