Mourinho: «Il nostro livello tecnico è stato veramente basso ma l’arbitro mi deve qualche spiegazione» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il tecnico della Roma, Josè Mourinho, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Roma 3-1. «Non mi è piaciuta la mia squadra e l’arbitro. Siamo stati sempre nella partita anche con l’1-0 e di più sul 2-0, ma con un livello tecnico basso; abbiamo perso palle su situazioni di grande facilità. C’è stata una mancanza di qualità tecnica che non ci ha permesso di costruire di più. Il carattere c’è sempre, ma il livello tecnico è stato veramente basso». Sull’arbitraggio: «Arbitro e Var sono difficili da capire, da accettare. Sono alla Roma da sei, sette mesi e mi sto abituando, ma è una cosa a cui non ci si deve abituare. Non ho visto una immagine in cui è davvero rigore quello di Abraham. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ildella Roma, Josè, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Roma 3-1. «Non mi è piaciuta la mia squadra e. Siamo stati sempre nella partita anche con l’1-0 e di più sul 2-0, ma con un; abbiamo perso palle su situazioni di grande facilità. C’è stata una mancanza di qualità tecnica che non ci ha permesso di costruire di più. Il carattere c’è sempre, ma il». Sull’arbitraggio: «Arbitro e Var sono difficili da capire, da accettare. Sono alla Roma da sei, sette mesi e mi sto abituando, ma è una cosa a cui non ci siabituare. Non ho visto una immagine in cui è davvero rigore quello di Abraham. ...

