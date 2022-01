Massimo Mauro: “Napoli favorita per la Champions. Allegri o Spalletti? Scelgo Max” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel giorno di Juventus-Napoli, Massimo Mauro, doppio ex di turno, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare della sfida di campionato e del suo passato con le due maglie. Allegri e Spalletti Juventus e Napoli: chi ha più possibilità di andare in Champions?“Il Napoli. Ha cinque punti in più e anche quando ha perso, come contro lo Spezia, ha creato occasioni. Non si può perdere sempre per un autogol di nuca”. Dovendo tornare presidente, come una volta, chi converrebbe assumere per una stagione da scudetto: Allegri o Spalletti?“Allegri, che ha vinto di più. Ha personalità da vincente, tutto sommato è una garanzia”. De Laurentiis dovrebbe rinnovare Mertens oppure lasciarlo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel giorno di Juventus-, doppio ex di turno, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare della sfida di campionato e del suo passato con le due maglie.Juventus e: chi ha più possibilità di andare in?“Il. Ha cinque punti in più e anche quando ha perso, come contro lo Spezia, ha creato occasioni. Non si può perdere sempre per un autogol di nuca”. Dovendo tornare presidente, come una volta, chi converrebbe assumere per una stagione da scudetto:?“, che ha vinto di più. Ha personalità da vincente, tutto sommato è una garanzia”. De Laurentiis dovrebbe rinnovare Mertens oppure lasciarlo ...

