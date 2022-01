LIVE Berrettini-Medvedev 2-6 7-6 1-0, Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: il romano gioca un tiebreak super e conquista il secondo set! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SAFIULLIN 1-0. Contropiede meraviglioso di Berrettini con il dritto in controbalzo. 40-15 Varia da sinistra Berrettini, andando esterno. 30-15 Gran dritto anomalo di Medvedev che sposta molto bene Berrettini sulla sua destra. 30-0 Serve bene Berrettini e poi incide con il dritto. 15-0 Lungo il recupero di dritto di Medvedev! INIZIO TERZO SET 4.16 Si sta prolungando più del previsto il toilet break di Medvedev. Il giudice di sedia, Fergus Murphy, decide di non intervenire. 4.13 80% di prime in campo per Berrettini nel secondo parziale: 96% di resa. L’azzurro è vivo ed ha reagito dopo il primo set. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SAFIULLIN 1-0. Contropiede meraviglioso dicon il dritto in controbalzo. 40-15 Varia da sinistra, andando esterno. 30-15 Gran dritto anomalo diche sposta molto benesulla sua destra. 30-0 Serve benee poi incide con il dritto. 15-0 Lungo il recupero di dritto di! INIZIO TERZO SET 4.16 Si sta prolungando più del previsto il toilet break di. Il giudice di sedia, Fergus Murphy, decide di non intervenire. 4.13 80% di prime in campo pernelparziale: 96% di resa. L’azzurro è vivo ed ha reagito dopo il primo set. Il ...

