Lazio fermata dall’Empoli e dal panettone | 3-3

(Di giovedì 6 gennaio 2022) – Che l’Empoli in trasferta fosse più pericoloso che in casa si sapeva. Come si sapeva che ilfa sentire il suo potere nella prima partita dopo la pausa natalizia. Ma la, che sonno nei primi tragici minuti all’Olimpico! Dopo aver preso due gol s’è svegliata e ha combattuto alla sua maniera raggiungendo il pareggio nel terzo minuto del lungo recupero, sette minuti decisi dall’arbitro Giua. E dopo aver sbagliato con Immobile un rigore e con Patric segnando un gol annullato per tocco di mano del laziale, un tocco contestato dai padroni di casa ma confermato dal Var e da Giua. Vediamo i gol, cominciando dalla papera di Strakosha favorita dall’immobilità di tutta la difesa laziale. È il quarto minuto del primo tempo, con i laziali ancora sonnolenti e i toscani ben svegli e con brutte intenzioni. Mentre i difensori romani sono intenti a ...

Nelle due partite delle che si sono appena concluse, sorprende la frenata della, che all'Olimpico non riesce ad andare oltre il 3 - 3 con l'ottimo Empoli di Aurelio Andreazzoli. E sono proprio i toscani ad andare in vantaggio con un uno - due spaventoso. Il gol dell'1 - 0 ...Pavoletti (C)- Empoli: FINALE 3 - 3 Marcatori: 6 p.t. Bajrami (E) su rigore, 8 p.t. ... ore 16.30 Milan - Roma: ore 18.30 Salernitana - Venezia: posticipata (Salernitanadall'Asl) ...La Lazio riparte con un pareggio contro l'Empoli. Un 3-3 dalle mille emozioni e recriminazioni per i biancocelesti, che hanno concesso tanto ma ai punti forse avrebbero meritato il bottino ...