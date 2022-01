L’allarme dell’Ordine dei medici di Napoli: «Rischiamo il codice nero. Dovremo scegliere chi curare» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Peggiora giorno dopo giorno la situazione legata alla pandemia Covid in Campania. Il presidente dell’Ordine dei medici di Napoli, Bruno Zuccarelli, ha deciso di lanciare un allarme e di chiedere aiuto al governo. Il professore si è confrontato con i colleghi degli altri ospedali di Napoli e provincia che hanno condiviso tutti lo stesso quadro preoccupante. «La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora – sono le parole di Zuccarelli -. Roma decida per una misura drastica». Secondo il presidente, lo scenario non è mai stato tanto allarmante: «Né all’indomani del primo lockdown né nella seconda e terza ondata, la situazione è stata tanto grave – ha spiegato il professore – ora Rischiamo di perderne il controllo. Ciò che si decide oggi avrà effetto fra 10-15 giorni». Dunque l’appello ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) Peggiora giorno dopo giorno la situazione legata alla pandemia Covid in Campania. Il presidentedeidi, Bruno Zuccarelli, ha deciso di lanciare un allarme e di chiedere aiuto al governo. Il professore si è confrontato con i colleghi degli altri ospedali die provincia che hanno condiviso tutti lo stesso quadro preoccupante. «La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora – sono le parole di Zuccarelli -. Roma decida per una misura drastica». Secondo il presidente, lo scenario non è mai stato tanto allarmante: «Né all’indomani del primo lockdown né nella seconda e terza ondata, la situazione è stata tanto grave – ha spiegato il professore – oradi perderne il controllo. Ciò che si decide oggi avrà effetto fra 10-15 giorni». Dunque l’appello ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora. #Roma decida per una misura drastica'. E' l'allarme del p… - lumachinaturbo : RT @rtl1025: ?? 'La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora. #Roma decida per una misura drastica'. E' l'allarme del presidente d… - Bubu_Inter : RT @rtl1025: ?? 'La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora. #Roma decida per una misura drastica'. E' l'allarme del presidente d… - _jusquaubout : RT @rtl1025: ?? 'La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora. #Roma decida per una misura drastica'. E' l'allarme del presidente d… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? 'La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora. #Roma decida per una misura drastica'. E' l'allarme del presidente d… -