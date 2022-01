La rivolta, i morti, i suicidi e l’inchiesta: un anno dopo Capitol Hill (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un anno dopo l’assalto di Capitol Hill, la verità è una parola che riesce a polarizzare ancora l’America. I repubblicani filo-Trump chiedono verità sulle elezioni che hanno consacrato Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. La chiamano “stolen election” e sono tanti nella base del partito a desiderare ulteriore chiarezza nonostante tribunali e inchieste abbiano InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 6 gennaio 2022) Unl’assalto di, la verità è una parola che riesce a polarizzare ancora l’America. I repubblicani filo-Trump chiedono verità sulle elezioni che hconsacrato Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. La chiamano “stolen election” e sono tanti nella base del partito a desiderare ulteriore chiarezza nonostante tribunali e inchieste abbiano InsideOver.

