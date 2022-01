“Gli uomini non mi vogliono per la mia età” | la rivelazione della TikToker sconvolge i fan ma non tutti le credono

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Una donna ha rivelato di ricevere molte attenzioni dai ragazzi, ma solo fino a quando non dice loro qual è la sua vera età. Laha caricato un breve video sulla piattaforma dove spiega il suo dilemma agli oltre 125.000 follower. Nel filmato, la donna sottolinea come glispesso si tirino indietro quando scoprono che non è così giovane come sembra. LEGGI ANCHE => “La mia vita è cambiata”: unimpianta un microchip nella sua mano – VIDEO “Piaccio aglifinché non dico loro la mia età – afferma la donna – Ho 44 anni”. @princessaprilxonobody wants a cougar ?? Kiss Me More (feat. SZA) – Doja Cat Il video è stato visto più di otto milioni di volte da altriche sono rimasti senza parole nel sapere la vera etàdonna. Tuttavia, ...