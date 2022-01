Giocatori in quarantena, il Napoli chiede spiegazioni all’ASL di Torino (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una tempesta che non sembra volersi placare. La situazione in Serie A nel giorno della 20° giornata di campionato è paradossale e la regolarità del torneo continua a sgretolarsi. Il Napoli, ora a Torino, è ancora in attesa di disposizioni da parte delle varie ASL competenti e, a meno di 12 ore dal calcio d’inizio, ancora non è certo se la partita si disputerà. Zielinski Napoli I tre Giocatori posti in quarantena dall’ASL Napoli 2, ovvero Rrahmani, Lobotka e Zielinski, ancora non sanno se stasera potranno scendere in campo per disputare il match oppure dovranno restare isolati nell’albergo torinese. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione. Il presidente Aurelio De Laurentiis è rimasto profondamente contrariato da questa ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una tempesta che non sembra volersi placare. La situazione in Serie A nel giorno della 20° giornata di campionato è paradossale e la regolarità del torneo continua a sgretolarsi. Il, ora a, è ancora in attesa di disposizioni da parte delle varie ASL competenti e, a meno di 12 ore dal calcio d’inizio, ancora non è certo se la partita si disputerà. ZielinskiI treposti in2, ovvero Rrahmani, Lobotka e Zielinski, ancora non sanno se stasera potranno scendere in campo per disputare il match oppure dovranno restare isolati nell’albergo torinese. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione. Il presidente Aurelio De Laurentiis è rimasto profondamente contrariato da questa ...

