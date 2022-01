Gianna Nannini | «Mi candido al Quirinale»

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Gianna Nannini: 'Mi candido come presidente della Repubblica italiana'. Il filmato pubblicato sui canali so… - LaStampa : Gianna Nannini si candida alla carica di presidente della Repubblica - myrtamerlino : Con un video social Gianna #Nannini si candida a #PresidenteDellaRepubblica. Che dire? Lei sì che saprebbe cantarle a tutti...#Quirinale - attiliolioi : Se la canta da sola ,ma almeno canta bene ! Quirinale, Gianna Nannini si candida come presidente della Repubblica… - SalvoOlivo : Gianna Nannini Presidente della Repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Gianna Nannini

La nostra Alfa Romeo entrò in campo nel 1992 e l'anno dopo vinse il campionato Dtm costruttori con due piloti italiani, Alessandro(compianto fratello della cantautrice) e ...... Eugenio Finardi, Lorenzo Jovanotti, Gianni Morandi, Emma Marrone, Fiorella Mannoia,, Colapesce e Dimartino, Mahmood e Carmen Consoli. Segui Rockol su Instagram per non perderti le ...SONDAGGIO, CLICCA QUI PER SCEGLIERE IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Prosegue il nostro sondaggio in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica Italiana. In basso la classifica aggiornata ...Si auto-candida, in tutti i sensi. Perché l’annuncio, che sa di provocazione, arriva proprio mentre si trova a bordo della sua automobile in viaggio. Così Gianna Nannini ha dichiarato ai suoi fan la s ...