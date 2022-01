Detenzione di arma e droga | arrestato 16enne salernitano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nella giornata del 4 gennaio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, hanno tratto in arresto per il reato didiclandestina, ricettazione edi sostanze stupefacenti, un sedicenne originario di Salerno. Il provvedimento è scaturito a seguito di un controllo effettuato dai militari nei confronti dell’e di un altro minore, notati mentre percorrevano a bordo di un motociclo, una strada periferica del quartiere Pastena. Nel corso del controllo, il sedicenne, sarebbe stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e di una chiave di un locale-cantina situato a poca distanza dal luogo del fermo. A seguito di perquisizione all’interno dello stesso, i Carabinieri hanno rinvenuto e ...