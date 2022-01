Covid, a Fiumicino oltre 900 positivi. Montino: “Servono buon senso e controlli più stringenti” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Fiumicino – “E’ ancora in salita il numero dei positivi nella nostra città: oggi superiamo la soglia dei 900 contagi. Per la precisione, secondo l’ultimo report della Asl Roma 3, in questo momento ci sono 927 persone positive: ben 180 in più rispetto a ieri e solo 2 guariti“. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Il rapporto con la popolazione è di 1.13 e l’età media è di 35 anni – prosegue il sindaco -. L’impatto maggiore si ha tra Isola Sacra e Fiumicino dove si concentra il 70% dei casi”. “La situazione è davvero complicata – sottolinea Montino -. E’ necessario usare il buon senso, oltre al rispetto delle prescrizioni. Non dobbiamo aspettare che ci siano divieti e punizioni stabilite da decreti: dopo ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 gennaio 2022)– “E’ ancora in salita il numero deinella nostra città: oggi superiamo la soglia dei 900 contagi. Per la precisione, secondo l’ultimo report della Asl Roma 3, in questo momento ci sono 927 persone positive: ben 180 in più rispetto a ieri e solo 2 guariti“. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di, Esterino. “Il rapporto con la popolazione è di 1.13 e l’età media è di 35 anni – prosegue il sindaco -. L’impatto maggiore si ha tra Isola Sacra edove si concentra il 70% dei casi”. “La situazione è davvero complicata – sottolinea-. E’ necessario usare ilal rispetto delle prescrizioni. Non dobbiamo aspettare che ci siano divieti e punizioni stabilite da decreti: dopo ...

VeraMarraccini : @sylwiawys Noto. Ma Fiumicino (ADR) pretende di essere migliore nei termini dell’osservazione di misure anti-#Covid ?? - CasilinaNews : Superata la soglia dei 900 a #Fiumicino! - Terzobinarioit : Covid, impennata nei contagi a Fiumicino: si lavora per un nuovo hub per i tamponi - fnicodemo : RT @PD_Lazio: .@BrunoAstorre: 'La notizia dei danneggiamenti avvenuti dei gazebo che servivano per effettuare i test antigenici per garanti… - PD_Lazio : .@BrunoAstorre: 'La notizia dei danneggiamenti avvenuti dei gazebo che servivano per effettuare i test antigenici p… -