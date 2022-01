Cosa manca al Milan (Di giovedì 6 gennaio 2022) A inizio dicembre, dopo aver battuto per 2-0 la Salernitana, per la prima volta in stagione il Milan si ritrova da solo in testa alla classifica. Ha dominato la Salernitana come ci si aspettava che facesse, ha segnato due gol in diciotto minuti e poi ha creato e sbagliato molto nei minuti successivi senza concedere nulla agli avversari. Sono passate poche settimane e tre partite eppure sembra un momento già molto lontano, ora che il Milan è scivolato al secondo posto a quattro punti dall’Inter, dopo aver sprecato un vantaggio di sette punti sui nerazzurri – ora, soprattutto, che si è tornati a parlare della squadra con toni più dimessi, più critici. Nessuno è escluso: Stefano Pioli e i tanti infortuni a cui non si è riuscito a trovare un rimedio, la rosa corta e inadeguata in certe posizioni, la società e i mancati rinnovi dei ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 6 gennaio 2022) A inizio dicembre, dopo aver battuto per 2-0 la Salernitana, per la prima volta in stagione ilsi ritrova da solo in testa alla classifica. Ha dominato la Salernitana come ci si aspettava che facesse, ha segnato due gol in diciotto minuti e poi ha creato e sbagliato molto nei minuti successivi senza concedere nulla agli avversari. Sono passate poche settimane e tre partite eppure sembra un momento già molto lontano, ora che ilè scivolato al secondo posto a quattro punti dall’Inter, dopo aver sprecato un vantaggio di sette punti sui nerazzurri – ora, soprattutto, che si è tornati a parlare della squadra con toni più dimessi, più critici. Nessuno è escluso: Stefano Pioli e i tanti infortuni a cui non si è riuscito a trovare un rimedio, la rosa corta e inadeguata in certe posizioni, la società e iti rinnovi dei ...

