"Cadaveri a vista". L'orrore totale al cimitero di Poggioreale: Napoli, un macabro incidente (Di giovedì 6 gennaio 2022) Cadaveri a vista, duecento loculi danneggiati. È il bilancio del crollo al cimitero di Poggioreale a Napoli avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. A fare la macabra scoperta sono stati i custodi ieri mattina, che hanno visto un intero edificio di tre piani ridotto in macerie. L'area è stata sequestrata dalla procura ed è già chiaro che il crollo è stato causato da un allagamento dovuto agli scavi della metro che da Poggioreale porterà a Capodichino. La Metropolitana Spa di Napoli, che ha espresso vicinanza alle famiglie dei cari colpiti dal crollo, ha già fatto sapere che si incaricherà di riparare i danni. Nel frattempo, il cimitero resterà chiuso. I responsabili delle due Confraternite coinvolte nel crollo dell'edificio all'interno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022), duecento loculi danneggiati. È il bilancio del crollo aldiavvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. A fare la macabra scoperta sono stati i custodi ieri mattina, che hanno visto un intero edificio di tre piani ridotto in macerie. L'area è stata sequestrata dalla procura ed è già chiaro che il crollo è stato causato da un allagamento dovuto agli scavi della metro che daporterà a Capodichino. La Metropolitana Spa di, che ha espresso vicinanza alle famiglie dei cari colpiti dal crollo, ha già fatto sapere che si incaricherà di riparare i danni. Nel frattempo, ilresterà chiuso. I responsabili delle due Confraternite coinvolte nel crollo dell'edificio all'interno ...

Advertising

rep_napoli : Crollo nel cimitero di Poggioreale, bare e cadaveri in vista. L'assessore: 'Gravissimo'. Metropolitana: 'Ripareremo… - rep_napoli : Crollo nel cimitero di Poggioreale, bare e cadaveri in vista. L'assessore: 'Gravissimo'. Metropolitana: 'Ripareremo… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Crollo nel cimitero di Poggioreale, bare e cadaveri in vista. L'assessore: 'Gravissimo'. Metropolitana: 'Ripareremo i danni… - rep_napoli : Crollo nel cimitero di Poggioreale, bare e cadaveri in vista. L'assessore: 'Gravissimo'. Metropolitana: 'Ripareremo… - rep_napoli : Crolla palazzina nel cimitero di Poggioreale a causa dei lavori della metro, bare e cadaveri in vista. L'assessore:… -