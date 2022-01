ATP Cup, Vincenzo Santopadre: “La coppia Sinner-Berrettini ha un futuro in doppio, bisogna lavorare” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si chiude con una vittoria ed una sconfitta in doppio a Sydney, in Australia, l’ATP Cup 2022 di tennis della coppia azzurra composta da Matteo Berrettini e Jannik Sinner (nella prima sfida con l’Australia Berrettini era stato affiancato da Simone Bolelli). I due azzurri, che martedì avevano vinto al match tie break contro i francesi Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin per 6-3 6-7 (7) 10-8, oggi sono stati sconfitti, sempre al match tie break, dai russi Daniil Medvedev e Roman Safiullin, usciti vincitori dal confronto in rimonta per 5-7 6-4 10-5. Questa l’analisi di Vincenzo Santopadre: “Siamo andati davvero vicini alla vittoria, i ragazzi hanno dato il massimo, più del 100%. Devono essere felici della loro prestazione. Certamente alcuni punti durante il ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si chiude con una vittoria ed una sconfitta ina Sydney, in Australia, l’ATP Cup 2022 di tennis dellaazzurra composta da Matteoe Jannik(nella prima sfida con l’Australiaera stato affiancato da Simone Bolelli). I due azzurri, che martedì avevano vinto al match tie break contro i francesi Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin per 6-3 6-7 (7) 10-8, oggi sono stati sconfitti, sempre al match tie break, dai russi Daniil Medvedev e Roman Safiullin, usciti vincitori dal confronto in rimonta per 5-7 6-4 10-5. Questa l’analisi di: “Siamo andati davvero vicini alla vittoria, i ragazzi hanno dato il massimo, più del 100%. Devono essere felici della loro prestazione. Certamente alcuni punti durante il ...

