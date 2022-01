Amici 21, spoiler 8 gennaio: Crytical è presente, in sfida Carola, Rea e Nicol (Di giovedì 6 gennaio 2022) Mancano pochissimi giorni al ritorno su Canale 5 di Amici 21. Dopo tre settimane di stop, il programma di Maria De Filippi si appresta a tornare nuovamente sul piccolo schermo. La nuova puntata del talent show condotto da Maria De Filippi, ovvero quella andrà in onda domenica 9 gennaio 2022, verrà registrata sabato 8 gennaio 2022. Stando alle anticipazioni Crytical tornerà nuovamente in studio dopo una lunghissima assenza. Lo speciale mandato in onda in TV domenica 9 gennaio 2022, potrebbe fare un po’ chiarezza su due cantanti della scuola: di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme. Amici 21, aggiornamenti su Crytical Da alcune settimane, i tanti fan di Amici si interrogano sulla “Sparizione” di un alunno. A partire da metà dicembre, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 6 gennaio 2022) Mancano pochissimi giorni al ritorno su Canale 5 di21. Dopo tre settimane di stop, il programma di Maria De Filippi si appresta a tornare nuovamente sul piccolo schermo. La nuova puntata del talent show condotto da Maria De Filippi, ovvero quella andrà in onda domenica 92022, verrà registrata sabato 82022. Stando alle anticipazionitornerà nuovamente in studio dopo una lunghissima assenza. Lo speciale mandato in onda in TV domenica 92022, potrebbe fare un po’ chiarezza su due cantanti della scuola: di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.21, aggiornamenti suDa alcune settimane, i tanti fan disi interrogano sulla “Sparizione” di un alunno. A partire da metà dicembre, ...

