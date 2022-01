"A Palazzo Chigi serve continuità per il Pnrr. Berlusconi sarebbe un ottimo presidente" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento: "Se si cerca il dialogo non si possono porre veti. Vale anche per la scelta di un eventuale nuovo premier" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento: "Se si cerca il dialogo non si possono porre veti. Vale anche per la scelta di un eventuale nuovo premier"

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E' l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l… - Palazzo_Chigi : È terminata la riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi - Palazzo_Chigi : Cdm: #obbligo vaccinale per tutti gli #over50. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessar… - rosaca : RT @Sim_Salvioni29: @borghi_claudio I LAVORATORI, TUTTI non dovrebbero essere assoggettati a tutto questo. Il minimo ok, un passo...la dign… - Corry08101961 : RT @GiulioMarini2: .@Palazzo_Chigi …..ma avete idea di cosa state facendo? Colto in prima persona, ed avendo informato personalmente i funz… -