Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2022 ore 07 | 30

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)DEL 5 GENNAIOORE 7.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON UN INCIDENTE, CHIUSA A CAUSA DI UN SINISTRO VIA DELLA SOLFARATA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FOSSO DELLA SOLFARATA, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA SANTA PALOMBA E L’INCROCIO CON VIA LAURENTINA PASSIAMO AL TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO SULLA A24TERAMO E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PER IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCONE RALLENTATA SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA’NAPOLI, NEL TRATTO TRA ...