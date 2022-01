Vaccini, Aifa: via libera alla dose booster per la fascia 12-15 anni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È arrivato il via libera da parte dell’Aifa alla dose booster del vaccino contro il Covid per la fascia d’età 12-15 anni. A dare parere favorevole è stata la Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco, riunitasi in seduta straordinaria mercoledì 5 gennaio su richiesta del ministero della Salute. Sulla falsariga di quanto già stabilito per la fascia d’età 16-17 anni e per i soggetti fragili di 12-15 anni, il booster dovrà essere effettuato con Pfizer. Per quanto riguarda l’intervallo tra il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della dose booster, l’Aifa ritiene “ragionevole” mantenere gli stessi criteri adottati ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È arrivato il viada parte dell’del vaccino contro il Covid per lad’età 12-15. A dare parere favorevole è stata la Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco, riunitasi in seduta straordinaria mercoledì 5 gennaio su richiesta del ministero della Salute. Sulla falsariga di quanto già stabilito per lad’età 16-17e per i soggetti fragili di 12-15, ildovrà essere effettuato con Pfizer. Per quanto riguarda l’intervallo tra il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della, l’ritiene “ragionevole” mantenere gli stessi criteri adottati ...

