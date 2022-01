Umberto Eco è un modello da studiare Ma attenzione a idolatrarlo

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oggi avrebbe compiuto 90 anniEco, uno degli scrittori italiani più letti e stimati al mondo, tra gli ineludibili punti di riferimento dell’intellighenzia di sinistra. Saggista, accademico, semiologo, massmediologo, romanziere, traduttore, medievista: parliamo di una delle menti più prolifiche e proteiformi del panorama culturale europeo. Nutro ammirazione per la sterminata e proverbiale erudizione dell’intellettuale di Alessandria (celebre il video in cui cammina per un minuto e mezzo lungo la sua vastissima biblioteca) e gli riconosco l’importante ruolo di pioniere in numerose discipline: dalla semiotica alla critica fumettistica, all’esplorazione della letteratura americana. Uno dei tratti salienti della sua personalità era, senza dubbio, la brillante e affilata arguzia; splendida, ad esempio, la risposta che fornì a Paolo Poli in una lezione televisiva sul ...

