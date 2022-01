Advertising

GuidoDeMartini : ??VACCINI E DIVIETI NON EVITANO I CONTAGI MA LA COLPA VIENE RIFILATA AI NO VAX?? Muta il virus, muta il quadro della… - GuidoDeMartini : ?? TUTTI DOVRANNO ARRIVARCI: COL VIRUS SI DEVE CONVIVERE ?? La ????Gran Bretagna???? ha deciso: basta restrizioni, bisog… - fiorenzamarcel1 : @ken_parker67 @albertoinfelise E allora? La vaccinazione dei bambini è iniziata da poco, c’è ancora chi deve fare… - sportli26181512 : Tutto virus - Chiappuz : secondo alcuni virologi, in opposizione al virus servono il vaccino e le misure di contenimento (SW, tamponi, quara… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto virus

Corriere dello Sport

Spetta ai referenti Covid spiegare ilai docenti, alle famiglie e lo dovranno fare per l'...dopo l'apertura delle scuole ma non quanti sono i soggetti che hanno avuto contatto con ilprima ...... anche perché questa nuova forma delpresenterebbe 46 nuove mutazioni. E il timore, come per ...comincia quando il 9 dicembre gli esperti dell'Ihu Méditerranée Infection di Marsiglia ...I destini del campionato sono di nuovo nelle mani delle Asl: il numero dei positivi è in vertiginoso aumento e, dopo Salerno, il rischio che qualche altro dirigente sanitario di riferimento possa ferm ...Le prime sono ora obbligatorie, ma sono davvero le migliori in commercio? Ecco i consigli del dottor Gaddi su come stare più sicuri ...