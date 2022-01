Trenord, treni soppressi dal 10 gennaio: S1 ridotta, S2 cancellata, Malpensa Express e S9 dimezzati (Di mercoledì 5 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La S1 Saronno-Lodi sarà soppressa per metà, la S2 Seveso-Milano Rogoredo addirittura cancellata e il Malpensa Express (da/per Milano Cadorna) e la S9 Saronno – Albairate sarà dimezzata. Questa in sintesi la situazione delle soppressioni di Trenord a partire da lunedì 10 gennaio. Il giorno della ripresa per scuole e nuove restrizioni (come l’utilizzo obbligatorio tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 5 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La S1 Saronno-Lodi sarà soppressa per metà, la S2 Seveso-Milano Rogoredo addiritturae il(da/per Milano Cadorna) e la S9 Saronno – Albairate sarà dimezzata. Questa in sintesi la situazione delleoni dia partire da lunedì 10. Il giorno della ripresa per scuole e nuove restrizioni (come l’utilizzo obbligatorio tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

andreafontanot : @recifar @LivePaola Per poi dare la gestione alle Trenord di turno (partenza il 31, arrivo a Cadorna per scoprire c… - DanieleScarpini : Trenord, altri 50 treni soppressi il 5 gennaio: cancellazioni al Malpensa Express, Saronno – Lodi e S9… - DavideOberta : RT @Erinni110: @Puupi200000 Confermo, trenord sta cancellando tantissimi treni. - ADM_assdemxmi : RT @milano_today: È stato proclamato un altro #sciopero dei mezzi a #Milano, il terzo in un mese ?? - AntiScientista : RT @Erinni110: @Puupi200000 Confermo, trenord sta cancellando tantissimi treni. -