Tre bombe in due giorni | commercianti nel mirino

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una bomba a Foggia e due a San Severo. Tutte ai danni di attività commerciali. Questa notte un ordigno è esploso in via Guido Dorso, nel capoluogo pugliese. Neldei malviventi 'La Magia dei fiori', un negozio di...

«San Severo non si tira indietro». Il sindaco Francesco Miglio lancia il richiamo alla reazione civica della sua città a poche ore dal doppio boato di altrettante bombe davanti alla profumeria Afrodit ...