Sul Covid Draghi ha fallito. La sequenza di errori inanellati dal governo dei Migliori è ormai sotto gli occhi di tutti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una cosa è certa. Se la missione numero uno di questo governo di salute pubblica doveva essere quella di tirarci fuori dall'emergenza pandemica, dopo il record degli oltre 170mila contagi di ieri, l'obiettivo è stato clamorosamente fallito. La pandemia, ovviamente, non è colpa di Draghi come non lo era di Conte che lo aveva preceduto. Ma la sequenza di errori inanellati dal governo dei Migliori è ormai sotto gli occhi di tutti. Non si è fatto nulla per la scuola l'estate scorsa, nonostante le avvisaglie di una nuova ondata autunnale alle porte, limitandosi a prescrivere il distanziamento in classe "ove possibile" e le finestre aperte anche d'inverno. Non si è fatto niente per ...

