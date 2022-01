Sport in tv, mercoledì 5 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il palinsesto Sportivo riferito a mercoledì 5 gennaio 2022, con diverse discipline sotto i riflettori nel corso dell’intera giornata. Sveglia presto e partenza alle ore 07.30, con la quinta giornata dell’Atp Cup 2022 al termine di una nottata tennistica di fuoco. Successivamente il calcio con la Supercoppa femminile e di seguito Serie A maschile di basket e Coppa Italia femminile di volley. Salto con gli sci, ancora calcio, volley e sci alpino, per poi chiudere nuovamente con tennis e basket…e il giorno seguente ricomincia il giro. Di seguito tutti gli eventi Sportivi rilevanti in data 5 gennaio 2022. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il palinsestoivo riferito a2022, con diverse discipline sotto i riflettori nel corso dell’intera giornata. Sveglia presto e partenza alle ore 07.30, con la quinta giornata dell’Atp Cup 2022 al termine di una nottata tennistica di fuoco. Successivamente il calcio con la Supercoppa femminile e di seguito Serie A maschile di basket e Coppa Italia femminile di volley. Salto con gli sci, ancora calcio, volley e sci alpino, per poi chiudere nuovamente con tennis e basket…e il giorno seguente ricomincia il giro. Di seguitogliivi rilevanti in data 52022.Face.

Ultime Notizie dalla rete : Sport mercoledì Allianz, ecco le date dei recuperi. Covid permettendo Mercoledì 12 gennaio l'Allianz sarà di scena a Cremona per sfidare la Vanoli Basket: palla a due ... invece, l'Allianz ospiterà l'Unahotels Reggio Emilia (inizio alle 20.45) con diretta su Rai Sport HD ...

Calcio a 5 femminile: sport e celiachia non conoscono ostacoli Mercoledì 22 dicembre, in collaborazione con la Asd Aosta Calcio 511, è stata organizzata una ... scuola, sport, svago. "Abbiamo pensato di far conoscere la nostra associazione anche attraverso lo ...

