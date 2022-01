Roma | la surreale chiamata al 112 | «Mi manca un pezzo di lingua | è nel frigo bar»

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Capita anche questo a. Una– a dir poco– nel cuore della notte, un uomo, sanguinante, che chiede aiuto: «Miundi, correte». Sul posto giunge un’ambulanza unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Trastevere, luogo dei fatti. In effetti la persona, straniera, aveva detto il vero. E’ successo nella notte intorno alle 3.00. «Ilnte è nelbar», aggiunge l’uomo. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

