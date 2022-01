Previsioni meteo Giovedì 6 e Venerdì 7 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mercoledì 05 gennaio: nel pomeriggio precipitazioni da abbondanti ad intense, specie sulle Giuliedove nevicherà intensamente. Vento sostenuto da nord-est. In serata precipitazioni intense supianura e costa. La quota neve nel primo pomeriggio sarà in drastico calo e attorno ai 500 m circa,in serata sui 300 m. In tarda serata pioggia mista a neve fino al livello del mare e Bora forte sullacosta, specie a Trieste con raffiche sui 100-110 km orari e probabilmente neve moderata sul Carsooltre i 300 m circa. Giovedì 06 gennaio: di notte Bora forte sulla costa, specie a Trieste con raffiche sui 100-110 kmorari e probabile neve moderata sul Carso, possibilità di ghiaccio su tutta l’area montana, nonesclusa anche sul Carso. In giornata non si avranno invece fenomeni significativi. Venerdì 07 gennaio: ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mercoledì 05: nel pomeriggio precipitazioni da abbondanti ad intense, specie sulle Giuliedove nevicherà intensamente. Vento sostenuto da nord-est. In serata precipitazioni intense supianura e costa. La quota neve nel primo pomeriggio sarà in drastico calo e attorno ai 500 m circa,in serata sui 300 m. In tarda serata pioggia mista a neve fino al livello del mare e Bora forte sullacosta, specie a Trieste con raffiche sui 100-110 km orari e probabilmente neve moderata sul Carsooltre i 300 m circa.06: di notte Bora forte sulla costa, specie a Trieste con raffiche sui 100-110 kmorari e probabile neve moderata sul Carso, possibilità di ghiaccio su tutta l’area montana, nonesclusa anche sul Carso. In giornata non si avranno invece fenomeni significativi.07: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA. Queste le previsioni del tempo per oggi - 3BMeteo : Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow Perturbazione in transito @pelopippo ??? - DPCgov : ????Ogni giorno la Rete dei Centri Funzionali: ?????? elabora previsioni meteo ???? monitora i fenomeni e il loro impatto… - elaisafrenk : RT @ultimenotizie: Le previsioni meteo parlano di venti forti anche da burrasca, neve anche a bassa quota e temporali. Il ritorno dell’inve… - firenzemeteoit : #Indici #Teleconnettivi, per #previsioni #meteo a lungo periodo. #Previsioni #meteo #stagioni. Altre #mappe… -