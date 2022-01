Pete e Chasten Buttigieg con i gemelli alla Casa Bianca | uno scatto nel segno dell' inclusione

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) A volte le differenze sono talmente grandi da sembrare di trovarsi in un'altra epoca. Mentre in Italia il leadera Lega Matteo Salvini si scagliava, per l'ennesima volta, contro la maternità ...

Luce

Il segretario ai Trasporti dell'amministrazione Biden,Buttigieg e il maritoGlezman , hanno infatti festeggiato l'arrivo del 2022 con una bellissima foto scattata all'interno della Casa ...Come è successo, e qui arriviamo all'attenzione ricevuta dal mondo omosessuale, aButtigieg , ...in un'intervista alla Cnn di aver conosciuto proprio su Hinge l'insegnante di liceoGlezman,...Soprannominati Gus, i due gemellini erano già stati 'condivisi' via social il giorno di Natale, con l'intera famiglia in posa davanti a un albero di Natale.