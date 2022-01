**Pd: area Orfini il 13 proporrà Mattarella bis, per Nazareno prima metodo, dopo nomi** (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Si avvicina la data del 13 gennaio, giorno in cui Enrico Letta ha convocato Direzione e gruppi parlamentari. E la ‘moratoria’ sul Colle che fin qui ha retto più o meno nel Pd, comincia a mostrare qualche crepa. I ‘Giovani Turchi’, area di Matteo Orfini, hanno annunciato che alla riunione del 13 proporranno il Mattarella bis. Un’uscita che non scuote particolarmente il Nazareno. “Siamo un partito che discute”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Si avvicina la data del 13 gennaio, giorno in cui Enrico Letta ha convocato Direzione e gruppi parlamentari. E la ‘moratoria’ sul Colle che fin qui ha retto più o meno nel Pd, comincia a mostrare qualche crepa. I ‘Giovani Turchi’,di Matteo, hanno annunciato che alla riunione del 13 proporranno ilbis. Un’uscita che non scuote particolarmente il. “Siamo un partito che discute”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

