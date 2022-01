No vax e no cure: il nuovo mostro inventato dai media (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vi proponiamo ampi stralci dell’articolo di Alessandro Rico, uscito su La Verità di oggi e commentato nella Zuppa di Porro stamattina. Sono come i kamikaze? Sono vittime della propaganda? Danneggiano solo sé stessi? O si mettono anche ad aggredire medici e infermieri? Hanno diritto di autodeterminarsi, al pari dei paraplegici che invocano il suicidio assistito? Oppure bisogna forzarli a inocularsi il vaccino? Dobbiamo presentar loro il conto del ricovero in terapia intensiva? O li dobbiamo «curare sempre»? Dopo mesi di grottesca mostrificazione di chi si oppone all’iniezione antivirus, il regime ha aggiornato la dottrina ufficiale. E sui giornali, alla figura del sociopatico che dribbla la siringa, mettendo in pericolo la salute pubblica e la ripresa economica, sta subentrando quella del no vax che respinge ogni terapia. Il medico si prodiga per salvarlo, ma lui glielo impedisce. Si ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vi proponiamo ampi stralci dell’articolo di Alessandro Rico, uscito su La Verità di oggi e commentato nella Zuppa di Porro stamattina. Sono come i kamikaze? Sono vittime della propaganda? Danneggiano solo sé stessi? O si mettono anche ad aggredire medici e infermieri? Hanno diritto di autodeterminarsi, al pari dei paraplegici che invocano il suicidio assistito? Oppure bisogna forzarli a inocularsi il vaccino? Dobbiamo presentar loro il conto del ricovero in terapia intensiva? O li dobbiamo «curare sempre»? Dopo mesi di grottesca mostrificazione di chi si oppone all’iniezione antivirus, il regime ha aggiornato la dottrina ufficiale. E sui giornali, alla figura del sociopatico che dribbla la siringa, mettendo in pericolo la salute pubblica e la ripresa economica, sta subentrando quella del no vax che respinge ogni terapia. Il medico si prodiga per salvarlo, ma lui glielo impedisce. Si ...

