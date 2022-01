NJPW | Altro scontro tra United Empire e Los Ingobernables | il Destino incombe su Jeff Cobb

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo loa fine 2019 vinto da Naito, il membro dei LosDe Japon e delloincrociano nuovamente le braccia in un ottimo match che si conclude con lo stesso esito del primo, ossia con la vittoria dell’ex-IWGP Heavyweight Champion. IlsuL’incontro, dopo ottimi scambi che si sono incentrati anche sui problemi al ginocchio di, vede Naito sfuggire alla Tour Of The Islands, non riuscita aproprio per il malfunzionante ginocchio, per poi connettere la letale, che gli conferisce la vittoria, ieri andata anel 6-man Tag Team Match tra le stable di cui i due Wrestlers fanno parte.