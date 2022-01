Mascherine Ffp2 in chiesa: la Cei vuole renderle obbligatorie per la messa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Al momento in chiesa non è obbligatorio indossare le Mascherine Ffp2, come invece negli altri luoghi al chiuso come musei, cinema, teatri, palazzetti sportivi, mezzi di trasporto o anche all’aperto negli eventi sportivi o ai concerti. L’utilizzo durante la messa è a discrezione dei fedeli, che però sono comunque obbligati a coprire naso e bocca almeno con un dispositivo di tipo chirurgico. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del messaggero, però, la Cei sarebbe al lavoro per stabilire una “direttiva generale” in merito. I vescovi della Conferenza episcopale italiana vorrebbero ridurre questo margine di discrezionalità: in questi giorni un parroco lombardo, don Paolo Zago, nella cui parrocchia si erano registrati due casi di positività al Covid, dall’altare aveva consigliato ai fedeli di indossare ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Al momento innon è obbligatorio indossare le, come invece negli altri luoghi al chiuso come musei, cinema, teatri, palazzetti sportivi, mezzi di trasporto o anche all’aperto negli eventi sportivi o ai concerti. L’utilizzo durante laè a discrezione dei fedeli, che però sono comunque obbligati a coprire naso e bocca almeno con un dispositivo di tipo chirurgico. Secondo quanto riporta l’edizione odierna delggero, però, la Cei sarebbe al lavoro per stabilire una “direttiva generale” in merito. I vescovi della Conferenza episcopale italiana vorrebbero ridurre questo margine di discrezionalità: in questi giorni un parroco lombardo, don Paolo Zago, nella cui parrocchia si erano registrati due casi di positività al Covid, dall’altare aveva consigliato ai fedeli di indossare ...

