Macron vuole fare "incazzare" i no vax: la sua campagna elettorale è partita (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La promessa di Emmanuel Macron di far arrabbiare (letteralmente “emmerder”) i no vax “fino alla fine” manda in cortocircuito la politica francese, mentre il Paese affronta un nuovo picco dei contagi (oltre 270mila nella giornata di ieri) e il Parlamento ha più volte sospeso la discussione sul super green pass in salsa d’oltralpe. In un’intervista al quotidiano francese Le Parisien, il presidente ha usato toni insolitamente duri contro i francesi che rifiutano la vaccinazione. “I non vaccinati, voglio davvero farli incazzare. E così continueremo a fare, fino alla fine. Questa è la strategia”, ha dichiarato. E ancora: “Quando la mia libertà minaccia quella degli altri, divento un irresponsabile. Una persona irresponsabile non è più un cittadino”. A tre mesi dalle elezioni presidenziali, le sue parole hanno avuto l’effetto di un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La promessa di Emmanueldi far arrabbiare (letteralmente “emmerder”) i no vax “fino alla fine” manda in cortocircuito la politica francese, mentre il Paese affronta un nuovo picco dei contagi (oltre 270mila nella giornata di ieri) e il Parlamento ha più volte sospeso la discussione sul super green pass in salsa d’oltralpe. In un’intervista al quotidiano francese Le Parisien, il presidente ha usato toni insolitamente duri contro i francesi che rifiutano la vaccinazione. “I non vaccinati, voglio davvero farli. E così continueremo a, fino alla fine. Questa è la strategia”, ha dichiarato. E ancora: “Quando la mia libertà minaccia quella degli altri, divento un irresponsabile. Una persona irresponsabile non è più un cittadino”. A tre mesi dalle elezioni presidenziali, le sue parole hanno avuto l’effetto di un ...

