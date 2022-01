Macron sulla graticola dopo l'attacco ai francesi non vaccinati (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È finito sotto una pioggia di critiche trasversali il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, dopo avere definito le persone non vaccinate in Francia "irresponsabili" e non degne del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È finito sotto una pioggia di critiche trasversali il presidente della Repubblica francese Emmanuelavere definito le persone non vaccinate in Francia "irresponsabili" e non degne del ...

Advertising

NicolaPorro : ??Un nostro amico analista, che chiede l'anonimato, ci rivela: 'Se queste voci trovassero fondamento, alle fine potr… - ParliamoDiNews : Macron sulla graticola dopo l`attacco ai francesi non vaccinati – Libero Quotidiano #macron #graticola #lattacco… - carmenmarta6 : RT @ZiaLulli1: A quelli che smaniano di tornare a votare in tempi di pandemia, suggerisco di andar a vedere il bordello che sta scoppiando… - MazzaliVanna : RT @ZiaLulli1: A quelli che smaniano di tornare a votare in tempi di pandemia, suggerisco di andar a vedere il bordello che sta scoppiando… - Simona_Ti : RT @ZiaLulli1: A quelli che smaniano di tornare a votare in tempi di pandemia, suggerisco di andar a vedere il bordello che sta scoppiando… -