LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2022 in DIRETTA: gara cancellata, si recupera domani? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Non cambia quindi la classifica di Coppa del Mondo generale: al comando lo svizzero Marco Odermatt con 745 punti, seguito dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde a 469 e dall’austriaco Matthias Mayer a 447. 8° Dominik Paris a 281, 9° De Aliprandini a 207. 15.28 Le previsioni meteo a Zagabria danno neve nella prima mattinata, poi pioggia ed infine cielo nuvoloso nel pomeriggio di domani. 15.27 Queste erano le condizioni della neve. Giudicate voi… Ski alpin: Voici actuellement les conditions sur la « piste » d’échauffement à #Zagreb. Il fait chaud (près de 10 degrés), il vente et la pluie va arriver. Pourra-t-on lancer le Slalom hommes? pic.twitter.com/HKhUwVHeBe — SkiActu (@SkiActu) January 5, 2022 15.24 Nei prossimi minuti la giuria ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30 Non cambia quindi la classifica di Coppa del Mondo generale: al comando lo svizzero Marco Odermatt con 745 punti, seguito dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde a 469 e dall’austriaco Matthias Mayer a 447. 8° Dominik Paris a 281, 9° De Aliprandini a 207. 15.28 Le previsioni meteo adanno neve nella prima mattinata, poi pioggia ed infine cielo nuvoloso nel pomeriggio di. 15.27 Queste erano le condizioni della neve. Giudicate voi… Ski alpin: Voici actuellement les conditions sur la « piste » d’échauffement à #Zagreb. Il fait chaud (près de 10 degrés), il vente et la pluie va arriver. Pourra-t-on lancer lehommes? pic.twitter.com/HKhUwVHeBe — SkiActu (@SkiActu) January 5,15.24 Nei prossimi minuti la giuria ...

