L’irrinunciabile prova scritta che agita gli esami

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) I contagiati aumentano a rotta di collo, stavolta soprattutto tra i più giovani, e così aumentano anche i dubbi sulla riapertura delle scuole. È chiaro che durante le vacanze natalizie il virus ha marciato spedito e bisognerà capire cosa accadrà il 10 gennaio, quanti studenti torneranno felicemente in classe e quanti saranno rinchiusi nelle loro camerette, in attesa di tamponi liberatori, e se le nuove regole, meno draconiane di prima, permetteranno comunque di fare lezione in presenza. La mia impressione, vale quello che vale, è che ci ritroveremo spesso in Dad, a ripetere “non sento, non vedo, ecco ora sì, ecco ora no…”. Nel frattempo si vanno definendo le modalità dell’esame di stato, cioè quello che molti giustamente continuano a chiamare esame di maturità. Credo che nessuna cosa al mondo si sia modificata così spesso quanto ’sto benedetto-maledetto esame, neanche negli spettacoli ...