LG OLED arriva con la classe G alla mostruosa misura di 97? | tutto rispetto anche per la C2 dai 83? ai 42?

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) LG ha presentato nelle scorse ore la sua nuova gamma di televisori per l’anno da poco iniziato, il 2022, fra cui dei pannelli con tecnologiadecisamente “mostruosi”. Lg 2022, 5/1/2022 – Computermagazine.itL’azienda sudcoreana ha infatti deciso di inserire nel mercato due nuovi televisori dalle dimensioni esagerate, leggasi uno da 83 pollici e un altro addirittura da 97 pollici di diagonale, andando quindi ad affiancarsi ai tagli già presenti, ovvero, 55, 65 e 77 pollici. Si tratta di televisori con pannelli organici a pixel autoilluminanti, e su cui le immagini vengono riprodotte attraverso il nuovo processore Alpha 9 Gen 5, e sfruttandole tecnologie Brightness Booster, in grado di fare leva su algoritmi di nuova generazione e un nuovo strato di dissipazione del calore, così da poter raggiungere dei maggiori picchi di luminosità, come ...